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İlk yarı fikstür ü şu şekilde:

Fenerbahçe'den Menemen FK'ya transfer oldu

Fenerbahçe'den Menemen FK'ya transfer oldu

Ligin ilk maçında 7 Eylül Cumartesi akşamı Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Kırşehir FK'yı ağırlayacak Kaf-Kaf, ardından deplasmanda 14 Eylül Cumartesi Bulvarspor'a konuk olacak. İlk 4 iç saha maçını gece oynayacak yeşil-kırmızılı ekip Kırşehir'in yanı sıra 22 Eylül'de Elazığ FK'yı, 5 Ekim'de Bornova 1877'yi, 26 Ekim'de ise Tokat Plevnespor'u saat 19.00'da konuk edecek. İzmir ekibi kalan iç saha maçlarını ise saat 14.00'te oynayacak. Karşıyaka ilk devrenin son maçında 15 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olup devre arasına girecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka 'nın ilk yarı programı belli oldu.

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