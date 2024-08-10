TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın ilk yarı programı belli oldu.

Ligin ilk maçında 7 Eylül Cumartesi akşamı Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Kırşehir FK'yı ağırlayacak Kaf-Kaf, ardından deplasmanda 14 Eylül Cumartesi Bulvarspor'a konuk olacak. İlk 4 iç saha maçını gece oynayacak yeşil-kırmızılı ekip Kırşehir'in yanı sıra 22 Eylül'de Elazığ FK'yı, 5 Ekim'de Bornova 1877'yi, 26 Ekim'de ise Tokat Plevnespor'u saat 19.00'da konuk edecek. İzmir ekibi kalan iç saha maçlarını ise saat 14.00'te oynayacak. Karşıyaka ilk devrenin son maçında 15 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olup devre arasına girecek.

Fenerbahçe'den Menemen FK'ya transfer oldu Fenerbahçe'den Menemen FK'ya transfer oldu

İlk yarı fikstürü şu şekilde:

1. hafta    7 Eylül Cumartesi - 19.00     KARŞIYAKA    -    KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
2. hafta   14 Eylül Cumartesi - 16.30   BULVARSPOR    -    KARŞIYAKA  
3. hafta   22 Eylül Pazar - 19.00            KARŞIYAKA    -    23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ         
4. hafta   29 Eylül Pazar - 15.00            ARTVİN HOPASPOR    -    KARŞIYAKA         
5. hafta    5 Ekim Cumartesi - 19.00     KARŞIYAKA    -    BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.         
6. hafta    13 Ekim Pazar - 15.30            KUŞADASISPOR    -    KARŞIYAKA         
7. hafta     20 Ekim Pazar - 15.00           DÜZCESPOR    -    KARŞIYAKA         
8. hafta     26 Ekim Cumartesi - 19.00  KARŞIYAKA    -    TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR         
9. hafta      3 Kasım Pazar - 14.00          ERGENE VELİMEŞE SPOR    -    KARŞIYAKA         
10. hafta    10 Kasım Pazar - 14.00        KARŞIYAKA    -    MUŞ 1984 MUŞSPOR         
11. hafta     17 Kasım Pazar - 14.00         ANADOLU ÜNİVERSİTESİ    -    KARŞIYAKA         
12. hafta     24 Kazım Pazar - 14.00       KARŞIYAKA    -    KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.         
13. hafta     1 Aralık Pazar - 14.00           SİLİFKE BELEDİYE SPOR    -    KARŞIYAKA         
14. hafta     8 Aralık Pazar - 14.00         KARŞIYAKA    -    BELEDİYE KÜTAHYASPOR         
15. hafta     14 Aralık Cumartesi - 14.00  BURSASPOR    -    KARŞIYAKA     

Kaynak: HABER MERKEZİ