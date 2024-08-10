TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın ilk yarı programı belli oldu.
Ligin ilk maçında 7 Eylül Cumartesi akşamı Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Kırşehir FK'yı ağırlayacak Kaf-Kaf, ardından deplasmanda 14 Eylül Cumartesi Bulvarspor'a konuk olacak. İlk 4 iç saha maçını gece oynayacak yeşil-kırmızılı ekip Kırşehir'in yanı sıra 22 Eylül'de Elazığ FK'yı, 5 Ekim'de Bornova 1877'yi, 26 Ekim'de ise Tokat Plevnespor'u saat 19.00'da konuk edecek. İzmir ekibi kalan iç saha maçlarını ise saat 14.00'te oynayacak. Karşıyaka ilk devrenin son maçında 15 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olup devre arasına girecek.
İlk yarı fikstürü şu şekilde:
1. hafta 7 Eylül Cumartesi - 19.00 KARŞIYAKA - KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
2. hafta 14 Eylül Cumartesi - 16.30 BULVARSPOR - KARŞIYAKA
3. hafta 22 Eylül Pazar - 19.00 KARŞIYAKA - 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
4. hafta 29 Eylül Pazar - 15.00 ARTVİN HOPASPOR - KARŞIYAKA
5. hafta 5 Ekim Cumartesi - 19.00 KARŞIYAKA - BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
6. hafta 13 Ekim Pazar - 15.30 KUŞADASISPOR - KARŞIYAKA
7. hafta 20 Ekim Pazar - 15.00 DÜZCESPOR - KARŞIYAKA
8. hafta 26 Ekim Cumartesi - 19.00 KARŞIYAKA - TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR
9. hafta 3 Kasım Pazar - 14.00 ERGENE VELİMEŞE SPOR - KARŞIYAKA
10. hafta 10 Kasım Pazar - 14.00 KARŞIYAKA - MUŞ 1984 MUŞSPOR
11. hafta 17 Kasım Pazar - 14.00 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - KARŞIYAKA
12. hafta 24 Kazım Pazar - 14.00 KARŞIYAKA - KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.
13. hafta 1 Aralık Pazar - 14.00 SİLİFKE BELEDİYE SPOR - KARŞIYAKA
14. hafta 8 Aralık Pazar - 14.00 KARŞIYAKA - BELEDİYE KÜTAHYASPOR
15. hafta 14 Aralık Cumartesi - 14.00 BURSASPOR - KARŞIYAKA