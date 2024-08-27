TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına özel bir forma çıkardı.

Kaf-Kaf'ın yeni sezonda giyeceği, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ve fotoğrafları bulunan siyah forma, kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa sunuldu.

Karşıyaka, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız, KSK Store mağazalarında satışta!" ifadelerine yer verdi. Bu anlamlı forma, taraftarlar ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor.

Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız, KSK Store mağazalarında satışta! pic.twitter.com/KrDQq3vtyW — Kappa Türkiye (@Kappa_Turkey) August 27, 2024