Çan İlçe Kaymakamı Emre Nebioğlu, Altıkulaç Köyü'nde bulunan aronya bahçesini ziyaret ederek hasat öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Nebioğlu'na, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü de eşlik etti.

Aronya üretimi artış gösteriyor

Çan İlçesi'ne bağlı Altıkulaç Köyü'nde, güçlü antioksidan özellikleri ve lezzetiyle bilinen aronya meyvesi, son yıllarda bölgedeki popülerliğini artırıyor. İlçe Kaymakamı Emre Nebioğlu, 2021 yılında 22 dekar alanda kurulan ve üretici Mehmet Mustafa Baran’a ait olan aronya bahçesini ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Levent Çalış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe de hazır bulundu.

Örnek bahçeye ilgi büyük

Kaymakam Nebioğlu, bahçede yapılan incelemelerde bitki sağlığı, bakımı ve verim konusunda yetkililerden bilgi aldı. İlçede örnek teşkil eden aronya bahçesi, yüksek verimliliği ve kaliteli üretimiyle dikkat çekiyor. Aronya meyvesinin piyasa değerindeki artış, diğer üreticiler için de alternatif bir ürün olarak değerlendiriliyor.

Kaymakam Nebioğlu'ndan üreticiye destek

Çan ilçesinin tarım alanları içinde toplam 142 dekar alanda aronya ekiliş alanı bulunuyor. Bölgedeki aronya üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, aronya meyvesi tarımda yeni bir gelir kapısı olarak görülmeye başlandı. İlçede bulunan tarım arazilerinde bu tür alternatif ürünlere yönelimin artması, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilere yeni fırsatlar sunuyor.

İlçe Kaymakamı Emre Nebioğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, aronya gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin önemine dikkat çekerek, “İlçemizde bu tür alternatif ürünlerin ekilmesini destekliyor ve üreticilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Nebioğlu, aronya üretiminin artarak devam etmesinin ilçe ekonomisi için büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.