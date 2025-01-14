TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, sezonun ikinci yarısına yeni bir teknik direktörle başlama kararı aldı. Sürpriz bir şekilde görevinden ayrılan Mustafa Reşit Akçay'ın yerine, deneyimli teknik direktör Ahmet Yıldırım ile prensipte anlaşma sağlandı. Resmi imzaların, Akçay'ın sözleşmesinin fesih işlemleri tamamlandıktan sonra atılması bekleniyor. Futbolculuk döneminde İzmirspor altyapısında yetişen Ahmet Yıldırım, Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü kulüplerde forma giydi. Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Kupası zaferine ortak olan Yıldırım, A Milli Takım formasıyla da 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük başarısı elde etti.

Gökhan Meral, Zonguldakspor'da

Teknik direktörlük kariyerinde Körfezspor, Pendikspor, Erzurumspor ve Sakaryaspor gibi birçok takımda görev alan 50 yaşındaki teknik adam, Erzurumspor ile bir şampiyonluk yaşarken, farklı kulüplerde Play-Off tecrübesi kazandı. Karşıyaka’da teknik direktör değişikliğinin yanı sıra kadroda da hareketlilik sürüyor. Devre arasında takımdan ayrılan ilk isim Gökhan Meral oldu. Deneyimli sol bek, Zonguldak Kömürspor’la anlaştı.