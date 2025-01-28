2025 MSÜ için başvuru süreci, 27 Ocak 2025'te sona erdi. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, MSÜ geç başvuru işlemleri 30 Ocak 2025'te başlayacak.

MSÜ geç başvuru ücreti

Başvuru ücreti 450 TL olarak belirlenmişken, geç başvuru ücreti yüzde 50 artışla 675 TL olarak belirlendi.

Adaylar, geç başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezi, ÖSYM internet sitesi ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.