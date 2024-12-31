İzmir’in en köklü kulüplerinden Karşıyaka, ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken camiasından büyük destek gördü. Şirketleşme yerine dernek statüsünde faaliyet göstermeyi sürdüren kulüp, eski yöneticilerinin maddi yardımları sayesinde basketbol ve futbol takımlarını dağılmaktan kurtardı.

Basketbol takımına hayati destek

Geçen ay yönetimin istifalarla düşmesinin ardından, kulübün en yüksek bütçeli branşı olan Süper Lig ve Avrupa’da mücadele eden basketbol takımı, maaş ödemeleriyle krizden çıkarıldı. Eski yöneticiler, maaşları ödeyerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçti.

Geçen hafta ihtar çekip Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Fransız pivot Boutsiele ise Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC ile anlaştı. Kaf-Kaf'tan aylık 46 bin 500 Euro alan oyuncu Dubai ekibinden 40 bin Euro alacağı öğrenildi. Karşıyaka'da yerli oyuncuların maaşları da cuma günü yatırılıp takıma pazar günü ligde iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak zirve mücadelesi öncesi moral dopingi yapılacak. Fenerbahçe maçı için de bilet kampanyası organize edilecek. Ay başında 3 yabancının lisanslarını askıya alıp, ardından Yaşar Ailesi'nin ödemesiyle lisansları veren FIBA'ya transfer yasağı taksitinin ödemesi şort sponsorunun desteğiyle yapılacak. Basketbolun ana sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi de kulübün geçmiş kamu yapılandırması taksiti ve basketbolun ocak ayındaki Avrupa deplasmanını da karşıladı.

Futbola Ayhan Gültekin desteği

Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede 1 milyon TL bağış sözü vererek kulübe destek kampanyası başlatan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin sözünü tuttu. Gültekin, kulübe futbol takımı için 1 milyon TL bağış yaptı. Bu parayla teknik heyet ve personelin birer aylık maaşları yeni yıl öncesi yatırılıp moral verildi. Karşıyaka'nın başlattığı bağış kampanyasına ilçedeki esnaflar da hasılatlarını bağışlayarak katkı vermeye başladı. TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki futbol takımına da sezonun kalan kısmı için acil kaynak arayan Kaf-Kaf'ta Ayhan Gültekin, "Ben bağış için sözünü verdiğim 1 milyon TL'yi gönderdim. Sizler de 112 yıllık kulübümüzü yaşatmak ve 2025 yılında şampiyonluklar yaşamak istiyorsanız miktar ne olursa olsun lütfen bağış yapın. Bağışçcıların isimleri yeni yıldan itibaren kulübümüzün resmi hesaplarından açıklanacaktır. Şimdi sahip çıkma zamanı" dedi. Gültekin, ekim ayında ani gelişen rahatsızlığıyla vefat eden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la birlikte sezon başından bu yana şubede görev yapıyor.