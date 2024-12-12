İzmir'in Kiraz ilçesindeki bir ev, hayvan damı ve bahçesinde yapılan aramada 38 kilo 750 gram yasaklı madde, 750 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ilçesinin Çömlekçi mevkiinde yaşayan C.B.'nin evinde, hayvan damında ve bahçesinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Önceki gün adrese yapılan operasyonda 38 kilo 750 gram yasaklı madde, 750 kök Hint keneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. C.B. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklandı.