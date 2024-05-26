Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K, ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.

KARS (AA) - Kars'ta bir kafede Galatasaray 'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftar ların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.