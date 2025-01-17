Başarılı şarkıcı Karsu, geçtiğimiz günlerde çocukluk hayalini gerçekleştirerek sahneye çıktığı özel konser öncesi, kariyerinde önemli bir yer tutan aile desteğini paylaştı.

"Ailem araba yerine beni destekledi"

Karsu, 7 yaşında piyano almak için para biriktiren ailesinin, araba almak yerine kendisine piyano almasının, hayatını şekillendiren en önemli karar olduğunu belirtti. "Anne ve babama sonsuza dek minnettarım" diyen Karsu, bu desteğin kariyerinin başlangıcında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Türk restoranında küçük konserler verdim"

Karsu, çocukluk yıllarında babasının işletmesindeki Türk restoranında düzenlediği küçük konserlerle müzik yolculuğuna başladığını ve her gün Royal Concertgebouw’un önünden geçerken burada sahne almayı hayal ettiğini ifade etti. Bu hayalin gerçek olmasıyla birlikte, Karsu’nun başarı hikayesi daha da derinleşti.