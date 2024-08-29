Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 yenerek büyük bir zafer elde etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, güçlü oyunuyla rakibini saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

İlk yarıda Beşiktaş'ın üstünlüğü

Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı ve 7. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşundan gelen topu takip eden Ciro Immobile ile 1-0 öne geçti. Bu erken golle moral bulan siyah-beyazlılar, ilk yarı boyunca baskılı oyununu sürdürdü. Rashica ve Immobile ile net gol pozisyonlarından yararlanamayan Beşiktaş, devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi

İkinci yarıya dengeyi sağlama çabasıyla çıkan Lugano, 59. dakikada Shkelqim Vladi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak bu gol Beşiktaş'ı durdurmadı. 65. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle yeniden öne geçen siyah-beyazlılar, 70. dakikada Rafa Silva'nın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Hemen ardından, 71. dakikada Immobile'nin golüyle skor 4-1'e taşındı.

Beşiktaş'tan kapanış golü

Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş, maçın skorunu belirleyen golü Salih Uçan ile buldu. 90+2. dakikada gelişen atakta Salih Uçan, kaleciden dönen topu boş kaleye göndererek maçın skorunu 5-1 olarak ilan etti.

İlk maçta İsviçre'de Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, toplamda 8-4'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle Türkiye'yi Avrupa arenasında başarıyla temsil etmeye devam edecek.