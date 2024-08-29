İzmir’in Bornova ilçesinde babaları tarafından katledilen üç çocuğun ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, olay yerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Platformun İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, bu cinayetlerin iktidarının aile politikalarından kaynaklandığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

"Bu politikalardan vazgeçin!"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir’in Altındağ Mahallesi’nde yaşanan korkunç olayın ardından, yaşananların sorumluluğunu iktidarın aile politikalarına yükledi. Platformun İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, yaptığı açıklamada, yıllardır süregelen ve kadınlar ile çocukları korumakta yetersiz kalan politikaların bu tür cinayetlere zemin hazırladığını belirtti. Osmanoğulları, "Bu çocuklar, bu ülkeyi yöneten iktidarın aile politikaları yüzünden öldürüldü. Kutsal aile kavramı altında şiddetin normalleştirildiğini, bu politikaların kadınları ve çocukları tehlikeye attığını defalarca söyledik" dedi.

"AKP seyrediyor, biz buradayız"

Açıklamasında AK Parti iktidarını doğrudan eleştiren Osmanoğulları, "AK Parti, kadın cinayetlerine seyirci kalıyor. Şiddete uğrayan kadınlara 'boyun eğin' denilerek, şiddetin bir çözüm olduğu mesajı veriliyor. Bu, cinayetleri tetikliyor. Kadınları ve çocukları koruyamıyorsunuz. Biz, tüm kadınlar adına buradayız ve bu sokakları terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Osmanoğulları ayrıca, 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Kadınlar yalnız değil"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yapılan açıklamada tüm kadınlara dayanışma çağrısında bulundu. Osmanoğulları, "Kadın Meclisleri olarak her zaman yanınızdayız, korkmayın" diyerek, kadınların yalnız olmadığını, birlikte güçlü bir duruş sergileyerek bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.