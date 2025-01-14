Mustafa Kemal Atatürk’e ve dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla İzmir’de gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, hakaret içeren yorumlarını alkol etkisi altında yaptığını öne sürdü. Sosyal medya yayıncısı, kendisine gelen tepkilere ise "gidin şikayet edin" diyerek karşılık verdi. Yayınlarının altına çok sayıda şikayet yapıldığı belirtildi.

Kartal Bulut Doğan kimdir?

Kartal Bulut Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla tanınıyor ve son dönemdeki hakaret içerikli paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan Doğan, hakkındaki suçlamalar nedeniyle cezaevine gönderildi.