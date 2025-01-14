Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kasap, müşterisinin ödemesini altınla alarak büyük bir mağduriyet yaşadı. Kasap Aydın Avcı, 7 kilo et satan bir şahıstan ödeme olarak çeyrek altın aldı. Ancak ertesi gün, altının sahte olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

Kasap Avcı, altının sahte olduğunu ertesi gün bir kuyumcuya giderek öğrendi. 4 bin 850 TL değerindeki et alışverişinin karşılığında sahte altın alan Avcı, durumu polise bildirerek dolandırıcının yakalanmasını istedi.

"Mağdur oluyoruz"

Kasap Aydın Avcı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "65-70 yaşlarında bir kişi işletmemize gelip kuşbaşı et istedi. Eti hazırlayıp kasaya geçtiğimizde nakit parası yetmedi ve yanında bulunan çeyrek altını verdi. Güvenerek altını kabul ettik ancak ertesi gün kuyumcudan sahte olduğunu öğrendik" dedi.

Kasap, yaşadığı mağduriyeti "Kasap arkadaşlarımızın kazançları bellidir. Böyle durumlar olunca mağdur oluyoruz" şeklinde dile getirdi. Şüpheli hakkında polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.