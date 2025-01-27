İstanbul'un Kartal ilçesinde Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları sırasında, bitişiğindeki 7 katlı binada çatlaklar meydana geldi. Olayın ardından bina sakinleri, belediyeye ihbarda bulundu.

Kartal Belediyesi ekipleri inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine giden Kartal Belediyesi ekipleri, binadaki hasarı inceledi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda binanın tahliye edilmesine karar verildi. Belediye görevlileri, tahliye işlemi için bina sakinlerine destek verdi.

Eşyalar taşındı

Bina sakinlerinin eşyalarını taşımaları için yardım sağlandı. Eşyalar, bina içinde bulunan yük taşıma asansörleri yardımıyla nakliye kamyonlarına taşındı. Eşyaların güvenli bir şekilde taşınması sağlanarak tahliye işlemi tamamlandı.

Karot örneği alınacak

Belediye yetkilileri, binada detaylı bir inceleme yapılması için karot örneği alacaklarını belirtti. Yapılacak incelemeler sonucunda, binanın yıkılması gerekip gerekmediğine dair nihai karar verilecek.