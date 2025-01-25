Tottenham, Leicester City’yi mağlup ederek kötü formunu sonlandırmak istiyor. Leicester ise son 5 maçtaki mağlubiyet serisini kırarak, ligde kalma yolunda umutlarını yeşertmek istiyor.

Takımların lig performansı

Tottenham, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 15. sırada yer alırken, 24 puana sahip. Leicester City ise son dönemde büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanla 19. sırada bulunuyor. Leicester, son 5 maçında da mağlubiyet alarak moral kaybı yaşadı.

Tottenham, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son haftalarda aldıkları mağlubiyetlerle 15. sıraya gerileyen Londra ekibi, Leicester City karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. 24 puanla ligde zor bir noktada bulunan Tottenham, bu maçta galip gelerek hem düşme hattından uzaklaşmayı hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Tottenham-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Saat: 17:00

17:00 Yayın: beIN SPORTS 3

beIN SPORTS 3 Stadyum: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Hakem: Robert Jones