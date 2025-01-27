Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin ölümüne yol açan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma devam ederken, otel yönetiminin yangın güvenliğiyle ilgili yaptığı müdahale ve iptal edilen denetimler, olayın karmaşıklığını gözler önüne serdi. Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde, otel genel müdürünün, yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri gidermenin masraflı olduğunu söyleyerek, itfaiye denetiminin iptal edilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

İtfaiye denetiminin iptali için talimat verildi

Özdemir, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından Ahmet Demir’e, otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, iptal dilekçesi verin dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık" şeklinde ifade verdi. Özdemir, ayrıca Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın da "Eksiklikleri gidermek çok masraflı" diyerek denetimi iptal etmeyi önerdiğini belirtti.

Olayın seyri

12 Aralık 2024 : Otel yönetimi, Bolu Belediyesi'ne yangına yeterlilik raporu başvurusu yaptı.

: Otel yönetimi, Bolu Belediyesi'ne yangına yeterlilik raporu başvurusu yaptı. 16 Aralık 2024 : Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, otelde 8 başlıkta yangına elverişsiz durumu tespit etti.

: Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, otelde 8 başlıkta yangına elverişsiz durumu tespit etti. 22 Aralık 2024 : Otel yönetimi, rapor talebinin geri çekilmesi için ikinci dilekçeyi Bolu Belediyesi'ne verdi.

: Otel yönetimi, rapor talebinin geri çekilmesi için ikinci dilekçeyi Bolu Belediyesi'ne verdi. Bolu Belediyesi, talep üzerine denetim raporunun iptal edildiğini bildirdi.

Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, denetim firması yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi. FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Otel sahibi ne dedi?

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" şeklinde konuşmuştu.