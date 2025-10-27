Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması başlıyor. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Kararın bugün değil ama bu celsenin sonunda çıkması bekleniyor. Bu toplumda artık burada verilecek karardan sonra yapanın yanına kar kaldığı ve cezasızlık algısının toplumu kemirdiği algısının ortadan kalkacağı bir karara şahit olacağımızı düşünüyoruz. Burada verilecek karar sadece Bolu'da değil Türkiye'de bütün bu olaylara emsal olabilecek bir karar olmasını bekliyoruz. Vicdanlara hitap edip vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda görülecek. Bugün taraflar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

Mahkeme Başkanı, geçtiğimiz duruşmada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar vermişti.

"Elbet buna sebep verenler cezalarını çekecekler diye ümit ediyoruz"

Yangında hayatını kaybeden Nergis Yıldız’ın kardeşleri, duruşma öncesi şu açıklamalarda bulundu:

“Canlarımızı yitirdik. Ne yazık ki çok üzgünüz. 78 canımızı katlettiler ve biz olası kasta yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyor. Adaletin tecelli edeceğine, bunun bizlere biraz bir nebze de olsa yüreğimize su serpeceğine inanıyoruz. Tabii giden geri gelmiyor ayrı bir konu ama peşini bırakmayacağız. Elbet buna sebep verenler cezalarını çekecekler diye ümit ediyoruz. Adalete sığınıyoruz.

"Bütün 78 canın adına burada inşallah hayırlı bir sonuç almayı temenni ediyoruz"

Biz istiyoruz ki artık karar sonuçlansın tabii ki ve buna sebep olan insanların da gerçekten hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyoruz. Yani sonuç itibarıyla artık giden geri gelmiyor. İnşallah çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Neticeler, hakimimizin vereceği kararlar bunlar çok önemli şeyler. İnşallah hepimiz adına, bütün 78 canın adına burada inşallah hayırlı bir sonuç almayı temenni ediyoruz.”

"Hepimizin huzurunda, kamuoyunun gözü önünde gerçekten adil ve tarafsız bir yargılama sürecini izledik"

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ise şunları söyledi:

“Uzun ve zorlu bir soruşturma sürecinden sonra yine aylar süren bir yargılama süreci devam etti. Hepimizin huzurunda, kamuoyunun gözü önünde gerçekten adil ve tarafsız bir yargılama sürecini izledik bu süre boyunca. Ve geldiğimiz noktada artık karar aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. Baştan beri hep ‘bu bir organize kötülüktür’ dedik ve bu aziz milletimize bu kötülük benzeri olayların yakışmadığını hep defaatle söyledik.

"Yüce adalet tecelli edecek buna inanıyoruz"

Bu vesileyle de bu toplumda artık burada verilecek karardan sonra yapanın yanına kar kaldığı ve cezasızlık algısının toplumu kemirdiği algısının ortadan kalkacağı bir karara şahit olacağımızı düşünüyoruz. Evet karar aşamasına geldik. Savcı Bey bundan önceki duruşmada mütalaayı okudu. Bugün müştekiler, vekillerimiz, sanıklar ve müdafileri mütala hakkındaki son sözlerini söyleyecek. Sonra da yüce adalet tecelli edecek buna inanıyoruz. Ve burada verilecek karar sadece Bolu'da değil Türkiye'de bütün bu olaylara emsal olabilecek bir karar olmasını bekliyoruz. Vicdanlara hitap edip vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz.

Bu karar artık verildikten sonra annelerin adaleti mahşerde aramayacağı, bu dünyada da adaletin tecelli edilebileceğini göreceğimiz bir karar olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yoğun bir yargılama sürecinin sonunda temennimiz odur, yargılama sürecindeki tarafsız adil yargılamanın karar aşamasındaki duruşmada da devam edeceğine ve bütün kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir karar çıkacağına inancımız tamdır.

"Soruşturma izni vermeme kararı kaldırılarak, soruşturma izni verilip dosya Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi"

Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum; ‘bu davada eksiklik vardı’ demiştik, kimi kamu görevlileri bu davada yargılama aşamasına dahil edilmediğinden söz etmiştik. Bunlarla ilgili müracatlarımız vardı, bu müracatlarımız Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından maalesef olumsuz karşılandı ve bu kamu görevlileriyle ilgili olarak soruşturma izni verilmedi. Ancak çok şükür ki Turizm Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemek kararına Danıştay nezdinde başsavcılığımızla birlikte bizim de yapmış olduğumuz itiraz görüşüldü ve birinci dairemiz bakan yardımcısı hariç diğer tüm kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermemek kararını kaldırarak soruşturma izni verip dosyayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ancak burada daha tuhaf olan durum şu, bu karardan sonra hukuka uygun davranması gereken bir idareden şu beklenir, ceza soruşturması aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirir.

Soruşturma verilen kamu görevlileri bu olayla ilgili etkili ve yetkili makamlarda bulunan kamu görevlileridir. Dolayısıyla halen bu kamu görevlileri soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen bizim de bu konuda bir müracaatımız olmasına rağmen bu kişiler hakkında bir disiplin soruşturması açılıp soruşturmanın hem adli hem idari soruşturmanın selameti açısından bu kişiler açığa alınmamış hala görevlerinde bulunmaya devam etmişlerdir. Sayın Başsavcılık, bunlarla ilgili soruşturmada delillerin toplanmasıyla ilgili yazışmayı, bilgiyi, belgeyi bu kişilerin işgal ettikleri makamlardan isteyeceklerdir. Nedir onlar? İşletmeler ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü. Bu denetimden sorumlu genel müdürlük. Buradan isteyeceği bilgi ve belgeleri bu genel müdürlüğün başında bulunan ve soruşturma izni verilen kişi verecek Sayın Başsavcılığı'na.

"Bu kişilerin bu bilgileri bu delilleri karartmayacağına ilişkin nasıl bir rahatlık içerisinde olabiliriz"

Bu kişilerin bu bilgileri bu delilleri karartmayacağına ilişkin nasıl bir rahatlık içerisinde olabiliriz? Bunu başsavcılığımıza da ilettik. Sayın Bakanlığın da bilgisi var. Bu konuda başsavcılığımızın hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. Ve buradaki yargılamanın da inşallah gönüllere, yüreklere, vicdanlara hitap edeceğini, kamuoyunda da karşılıklı olacağına inancımızla hepinize geldiğiniz için de teşekkür ediyorum.

Kararın bugün değil ama bu celsenin sonunda çıkması bekleniyor. Çünkü o aşamaya geldik. Çok olağanüstü bir şey olmazsa yargılamanın asla işleyişine sadece benimki bir yorumdur. Sayın Başkan ve heyet yürütmektedirler. Gerek görmediği takdirde başka bir inceleme ya da başka bir delil araştırmasına gerek görmediği takdirde duruşmanın sonuna geldik. Son sözler söyleniyor. Dolayısıyla bu celsenin sonunda kararın çıkmasını bekliyoruz.”