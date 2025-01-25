Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, Çambaşı Yaylası’nda tarihi bir an yaşandı. Celal Karaarslan ve ekibi, 1301 çeşit dondurma hazırlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Bu rekor denemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Karaarslan’ın hazırladığı dondurmalar, farklı malzemelerle yapılan çeşitliliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hamsi ve balık çeşitli dondurmalar göz doldurdu

Dondurmalar arasında hamsi ve balık gibi sıra dışı malzemelerin kullanılması, katılımcılar ve jüri üyeleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Guinness World Records Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, yapılan denetimde fındık, balık ve yerel ürünlerin de kullanıldığını belirterek, 1301 çeşit dondurmanın rekoru kırmaya uygun olduğunu vurguladı.

Dünya rekoru Türkiye’ye, Ordu’ya kazandırıldı

Rekor denemesi, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 125 metrelik kar masasında sergilenen dondurmalarla yapıldı. 18 gün süren yoğun çalışmanın ardından, Ordu’ya yeni bir dünya rekoru kazandırıldı. Gemici, mevcut rekorun 1001 çeşit dondurma ile Abu Dabi’de olduğunu hatırlatarak, Karaarslan’ın 1301 çeşit dondurmayla Türkiye'ye bu unvanı kazandırdığını açıkladı.

"Rekoru kıracağımı bekliyordum"

Celal Karaarslan, doğduğu memlekette böyle bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. 11 kişilik ekibiyle gece gündüz çalışarak bu rekoru kıracaklarına inandıklarını ifade etti. Karaarslan, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü" dedi.

Rekorun ilanının ardından, hazırlanan dondurmalar programa katılanlara ikram edildi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise bu özel günde duyduğu heyecanı ve mutlu olduğunu belirterek, Türkiye’ye kazandırılan bu dünya rekorunun önemi vurgulandı.