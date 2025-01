Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası, Türkiye gündeminin önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Yangının ardından başlatılan soruşturma, birçok soru işaretini gündeme getirirken, soruşturma kapsamında yeni ifadeler de ortaya çıktı.

Otelin sahibi Halit Ergül, savcılığa verdiği ifadede, otelinin denetimlerinin her yıl FQC Global Danışmanlık A.Ş. tarafından yapıldığını iddia etti. Ergül, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket, yangın güvenliği, hijyen gibi alanlarda denetim yaparak otelimizin her yönünü kontrol eder" şeklinde konuştu. Bu ifadeyle birlikte, denetimlerin doğru yapılıp yapılmadığına dair soru işaretleri oluştu.

Soruşturma çerçevesinde, FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali A., İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Bolu’ya götürülerek adli işleme tabi tutuldu. Jandarma işlemlerinin ardından A., adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otel yönetimi ve belediye yetkililerinin savunmaları

Bolu Kartalkaya’daki yangının ardından, olayla ilgili ifadeler veren bazı yerel yöneticiler ve otel yöneticileri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı, yangının sebepleriyle ilgili olarak, "Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmiş değil, ancak otel denetimleri her yıl yapılmıştı" diyerek kendini savundu. Ayrıca, otelin genel müdürü de verdiği ifadede, son denetimin FQC Global Danışmanlık tarafından yapıldığını ve bu denetimlerin standartlara uygun olduğunu belirtti.