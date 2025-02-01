Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelere telefonla hakaret eden 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. 3. tutuklama, M.Ç. için gerçekleşti, diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma Devam Ediyor: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine telefonla hakaret eden 3 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklama ve adli kontrol

M.Ç. Tutuklandı: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklu Sayısı 3: Önceki günlerde tutuklanan 2 şüpheli ile birlikte tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Suçlar: Şüpheliler hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlarla ilgili soruşturma başlatıldı.