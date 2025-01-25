Kartalkaya Yangınında Çaresizliğin Videosu! Ölmek Üzereyiz, Hayat Güzeldi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta çıkan yangın faciası, 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yangın anında 8. katta mahsur kalan Müge Karataşlı'nın çektiği video, yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de çıkan yangın, oteldeki onlarca kişiyi uykuda yakalayarak büyük bir paniğe neden oldu. Yangında, 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Bu trajik olayda, 17 yaşındaki kardeşi Özüm Karataşlı'yı kaybeden Müge Karataşlı, yangın anında çektiği video ile dehşet dolu anları paylaştı.

"Sanırım ölüyoruz"

Müge Karataşlı, yangın sırasında 8. katta mahsur kaldığı esnada cep telefonuyla çektiği video ile yaşadığı korku ve çaresizliği dile getirdi. Video boyunca gözyaşlarına boğulan Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek dehşet anlarını anlattı.

"Her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım"

Yangın faciasının ardından duygusal bir paylaşımda bulunan Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün" ifadelerini kullandı.

Ailesinin hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Karataşlı, "Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz" dedi. Ayrıca, hayatta kalmalarına vesile olan Başkent Kayak Okulu hocası Metin Güneş'e sonsuz teşekkürlerini sundu.

Acıyı paylaşanlara teşekkür mesajı

Müge Karataşlı, yangın sonrası kendilerine destek olan tüm kişilere teşekkür ederken, "Yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.