Omurilik ameliyatı sonrası bir süre Darülaceze’de kalan Zerrin Özer, kariyerine son verdiğini duyurduktan sonra vasiyetini de paylaştı. Beyin damarlarındaki daralma nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı, cenazesinde Janis Joplin’in ünlü şarkısı **“Little Girl Blue”**nun çalınmasını istediğini söyledi.

Zerrin Özer, bu kararını şu sözlerle dile getirdi: "Janis Joplin hayatımın kadını. ‘Little Girl Blue’ şarkısı benim hayatımı anlatıyor. Cenazemde bu şarkı çalsın."

Muhabir Asiye Acar’ın şaşkınlıkla, “Nasıl yani?” sorusuna ise Özer, “Cenazemin bir bölümünde bu şarkı çalsın istiyorum” yanıtını verdi.

Sosyal medyada tepkiler ikiye ayrıldı

Zerrin Özer’in bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri, “Daha neler!”, “Neden böyle bir açıklama yaparsın ki?” şeklinde tepki gösterirken, kimileri de “Bu onun tercihi, istediğini söyleyebilir” diyerek destek verdi.

Zerrin Özer, “Yılın Şarkısı” ödülünü aldığı törende yaptığı konuşmayla hayranlarını üzdü. Beyin damarlarındaki ciddi daralma nedeniyle zaman zaman dengesiz yürüdüğünü belirten sanatçı, duygusal bir mesaj verdi: “Her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için buradayım.”