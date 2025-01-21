Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’nde, ayağından yaralı halde bulunan Yılkı Atı’nın tedavi işlemi, Kemalpaşa Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

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Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine anında hareket eden ekipler, masum hayvanın ön sol ayağına batan çivileri titizlikle çıkardı.

Yılkı Atı, tedavi işleminin ardından doğal yaşam ortamına geri bırakıldı.

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, özellikle son dönemlerde yılkı atlarının şehir merkezlerinde sık sık gözlemlenmeye başladığını belirtti. 

Kaynak: Haber Merkezi