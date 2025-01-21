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Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine anında hareket eden ekipler, masum hayvanın ön sol ayağına batan çivileri titizlikle çıkardı.

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Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’nde, ayağından yaralı halde bulunan Yılkı At ı’nın tedavi işlemi, Kemalpaşa Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

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