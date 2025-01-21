Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın, ünlü isimlerin de büyük üzüntüsüne neden oldu. Yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Kartalkaya'da büyük felaket: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'nun ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, bölgedeki otellerde büyük panik yarattı. Alevlerin hızla yayıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Yangının bir odada başlaması sonucu otelin tamamını etkisi altına aldı.

Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları

Yangın haberinin duyulmasının ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarını iletti. Mahsun Kırmızıgül, yangın sırasında kızıyla birlikte konakladığı yan otelden büyük bir şok yaşadığını belirtti. Kırmızıgül, "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Hande Yener, Demet Akalın ve Edis gibi ünlüler de yangından etkilenenlere başsağlığı dileyen mesajlar paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Yener

Hande Yener, "Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Zeynep Bastık

"Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Ece Erken

"Çok geçmiş olsun Kartalkaya. Başımız sağolsun"

Edis

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.

Uraz Kaygılaroğlu

"Ahh. Ahhh. Çok üzgünüm."

Aylin Kontente

"Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."