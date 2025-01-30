Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın alarm sisteminin çalışmaması ve yangın merdivenindeki eksiklikler nedeniyle yaşanan facia, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Bakanlık, 81 ilin valiliklerine “acele” kodlu bir yazı göndererek Turizmi Teşvik Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren tüm konaklama tesislerinin mühürlenmesini istedi.

Antalya’da 50 otel mühürlendi

Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelere konuyla ilgili talimatlarını iletti. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 50 otelin mühürlenmesi kararı alındı ve tebligatlar gönderildi.

Belediye ekipleri, 29 Ocak itibarıyla otelleri mühürlemeye başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül: "Otelleri kapatacağız"

Fatih’te düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatsız otellere karşı harekete geçtiklerini belirtti.

Gül, "Kaymakamlarımız koordine edecek, işletme belgesi olmayan otelleri yarına kadar kapatacağız. En geç hafta sonu tüm ruhsatsız konaklama yerleri tamamen kapatılmış olacak." dedi.

Yetkililer, bu sürecin hem belediyeler hem de itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü, vatandaşların güvenliği için sıkı denetimlerin süreceğini vurguladı.