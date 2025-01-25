Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak'ta meydana gelen Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında 7 kişi daha tutuklandı. Bu yeni tutuklamalarla birlikte dosya kapsamında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

Otel çalışanları tutuklandı

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı.

Soruşturma genişliyor

Olayla ilgili gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmanın gözaltında tuttuğu 4 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Yangında 78 kişi hayatını kaybetti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili ihmallerin belirlenmesine odaklanıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme ve bilirkişi raporlarının beklendiği bildirildi.