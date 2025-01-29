Sinop’un Zeytinlik Mahallesi'nde, Kent Kooperatifi E Blok’ta 60’lı yaşlardaki Mükerrem T., eşi tarafından evde asılı halde bulundu. Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Mükerrem T.'nin cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının ölümünün şüpheli olup olmadığı araştırılıyor.