Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyet artışı yaşanmadan fiyat artışı yapan ve kartelleşme eğiliminde bulunan firmaları incelemeye aldı. VDK'nın başlattığı bu kapsamlı denetimler, kayıt dışı işlemler ve vergi beyannameleri üzerinden yapılan analizlerle derinleşiyor.

Sektörel fiyat artışları ve kayıt dışı işlemler mercek altında

İncelemeler, özellikle fiyatlarının sektörel ortalamaların üzerinde artış gösterdiği ancak bu artışları vergiye yansıtmayan firmaları hedef alıyor. Ayrıca, fiyatların gerilemesi sırasında direnç gösteren ve sektörde kartelleşmeye yatkın işletmeler de denetimler kapsamında yer alıyor.

Başkanlığın Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar, son 5 yılın gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için beyan, bilanço ve gelir tablosu verilerini analiz ederek sektörel karlılık trendlerini ortaya koyuyor. Kar marjını sektör ortalamalarının üzerinde artıran ancak bunu beyan edilen mali karla ilişkilendirmeyen firmalar tek tek tespit ediliyor.

VDK, her sektörün ekonomik büyüklüklerini, banka ve ödeme kuruluşlarından elde edilen verilerle detaylı şekilde analiz ediyor. Ayrıca, ürünlerin yurtdışındaki fiyatları ile ülke içindeki fiyatların karşılaştırılması, aşırı yüksek fiyat artışlarının nedenlerini anlamaya yardımcı oluyor.

Kartelleşme ihtimali olan firmalar takip ediliyor

Firmaların, yurtdışı fiyatlarının oldukça altında satış yaparak, sektörün önemli bir kısmına hakimiyet kurmaya çalıştığı durumlar da saptanıyor. Bu durum, diğer mükelleflerle kartelleşme eğiliminde olan firmaların belirlenmesini sağlıyor.

Bakan Şimşek: Vergisini ödemeyenler rekabeti bozuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ödemeyen firmaların sektörde rekabet eşitsizliği yarattığını ve toplanamayan vergilerin dolaylı olarak diğer mükelleflerden alındığını belirtti. Ayrıca, fiyatlarını sürekli artırarak maliyetlerini şişiren veya sahte belge kullanan firmaların vergiden kaçtığını vurgulayan Şimşek, bu firmaların denetim altına alınacağını söyledi.

Şimşek, "Bu gruptaki firmaların denetimine özel bir önem veriyoruz. Piyasada hakimiyet kurmaya çalışan ve fiyatlarını suni şekilde yüksek tutan işletmelere göz açtırmayacağız" dedi.

İnceleme sonuçları, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu gibi ilgili diğer kamu kuruluşlarıyla da paylaşılacak.