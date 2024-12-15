Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak başkanlık seçimi sonrası hareketli bir transfer dönemi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, yabancı oyuncu kontenjanını boşaltmak için takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

Al Musrati’ye büyük ilgi

Beşiktaş’ın sezon başında 12 milyon Euro bedelle transfer ettiği Al Musrati, ilk ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklif üzerine siyah-beyazlı yönetim, Libyalı orta saha oyuncusunu elden çıkarmayı değerlendiriyor. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, TV100 kanalında yaptığı açıklamada, "Resmi şekilde Al Musrati ile ilgilenen bir kulüp var. Bu teklifi değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Joao Mario bavulları hazırladı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Joao Mario, ayrılık talebini yönetime iletti. Yöneticiler bu talebe olumlu yanıt verirken, tecrübeli oyuncu transfer dönemi başlamadan ayrılık için hazırlıklara başladı.

Oxlade-Chamberlain ve Onana da listede

Joao Mario’nun yanı sıra, Beşiktaş’ın bir diğer önemli ismi Oxlade-Chamberlain ile de yolların ayrılması bekleniyor. Yetersiz performanslarıyla eleştirilen Jean Onana ve genç oyuncu Ernest Muci, ara transfer döneminde gelen tekliflere göre gönderilebilecek diğer isimler arasında.