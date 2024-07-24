Buna göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükseldi. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 411,9 milyon adede ulaştı.

Kredi kartları ve banka kartları

Haziran ayında Türkiye'deki kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon olarak gerçekleşti. Yıllık bazda adet artışı kredi kartında yüzde 15, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 20 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar

Haziranda yapılan toplam kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya ulaştı. Bu ödemelerin 1 trilyon 57 milyar lirası kredi kartları, 186,2 milyar lirası banka kartları ve 24,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Artış oranı kredi kartlarında yüzde 105, banka kartlarında yüzde 65, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 132 olarak gerçekleşti.

349,7 milyar liraya yükseldi

Haziranda internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 349,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi yüzde 11 artarak 207,2 milyona ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 27 oldu.

125% artışla 409,4 milyar lira

Kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı yüzde 125 artarak 409,4 milyar liraya ulaştı. Haziranda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. Bu, tüketicilerin temassız ödeme yöntemlerini giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor.

1,55 milyara ulaştı

Haziranda kartlarla yapılan ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyara ulaştı. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartlarıyla, 553,7 milyonu banka kartlarıyla, 110,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.