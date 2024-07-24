Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediyeye ait mülkiyetlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Emiralem, Seyrek, Kesik, Koyundere ve Günerli mahallelerinde bulunan 94 arsa ve tarla, resmi ilanla satışa sunuldu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar

1 Milyar 456 Milyonluk Satış Beklentisi: Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satışların gerçekleşmesi durumunda belediyeye 1 milyar 456 milyon 372 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Sit Alanları ve Kentsel Konut Alanları: Satışa sunulan taşınmazlar arasında imarlı arsa ve tarlalar yer alırken, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarının da satışa çıkarılması dikkat çekiyor. Muhammen bedelleri 1 milyon 855 bin TL ile 459 milyon 715 bin TL arasında değişen bu taşınmazların toplam değeri, belediyeye önemli bir mali kaynak sağlayacak.

İhale süreci

5 Gün Sürecek İhale: Satış işlemleri 12 Ağustos'ta başlayacak ve 16 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu süreçte, arsa ve tarlaların açık artırma yoluyla yeni sahiplerine kavuşması planlanıyor.

Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu günden beri satışlarla gündeme gelen Aydın Pehlivan, yaptığı açıklamada, satışa çıkarılan mülkiyetlerin belediyeye önemli bir finansal kaynak sağlayacağını ve bu kaynakların Menemen'in gelişimi için kullanılacağını belirtti. Pehlivan, "Menemen'in geleceği için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu satışlar, projelerimizi hayata geçirmemiz için gerekli mali kaynağı sağlayacak" dedi.