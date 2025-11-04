Kasım ayında balık sofraları şenleniyor. Balıkçı Kenan, mevsim balığıyla ilgili ezberleri bozarak, “Hangi balık ucuzsa onu alın, kış aylarında tüm balıklar lezzetli” dedi.

KASIM AYINDA BALIK TEZGAHLARI ŞENLENDİ

Kasım ayının gelmesiyle balık tezgâhları hareketlendi. Doğanın en faydalı ve sağlıklı besinlerinden olan balıklar sofraların baş köşesinde yerini aldı. Ancak vatandaşlar “Kasım ayında hangi balık yenmeli?” sorusunu merak ediyor.

Balıklarla 55 yılı aşkın süredir iç içe olan Balıkçı Kenan, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada, balıkların lezzeti ve mevsimsel tercihleriyle ilgili ezberleri bozdu.

BALIKLAR NE ZAMAN LEZZETLENİR?

Balıkçı Kenan, balıkların lezzetinin yağ oranlarından kaynaklandığını belirtti. Balıklar yumurtlama döneminde enerjilerini yumurtalarına harcar, bu dönemde lezzetleri azalır.

Yedinci ve sekizinci ayın ardından balıklar kendini yağlandırır ve lezzetlenir. Bu nedenle havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında tüm balıklar lezzetli hale gelir. Kenan, “Balıkların hangi ayda yenmesi gerektiğine dair ezberleri unutun. Sardalya hariç, kış aylarında her balık oldukça lezzetlidir” dedi.

BUGÜN HANGİ BALIK ALINMALI?

Balıkçı Kenan’a “Bugün hangi balığı alalım?” sorusu yöneltildi. Kenan, ezber bozan şekilde yanıtladı:

“Hangisi ucuzsa onu alın. Balık ucuzsa bolluktan dolayı uygun fiyattadır, lezzetsiz değildir.”

Balık fiyatları, denizden elde edilen ürünün miktarına göre değişir. Bu nedenle kış aylarında tüm balıklar hem lezzetli hem de taze olur.

BALIĞA LİMON SIKILIR MI?

Balıkla ilgili en çok tartışılan konulardan biri limon kullanımını da açıklayan Balıkçı Kenan, şunları söyledi:

Balığın doğal aromasına ulaşmak için limon sıkılmamalıdır.

Limon kullanımı sadece buğulama yöntemiyle pişirilen balıklar için önerilir.

Kenan, “Balığa limon sıkmak, balığı sırtından hançerlemekle aynı değerdir” ifadelerini kullandı.

BALIK NASIL PİŞİRİLMELİ?

Balık pişirmenin püf noktalarını paylaşan Kenan:

Yapışmaz bir tavada 1-2 yemek kaşığı yağla pişirmek lezzeti artırır.

Bol yağda kızartmak balığın doğal tadını bozar.

Izgara balık, doğru teknik uygulanmazsa dağılabilir.

Buğulama yöntemi: Tepsiye domates, soğan ve dilimlenmiş limon dizerek pişirmek en lezzetli yöntemdir.

BALIKÇI KENAN KİMDİR?