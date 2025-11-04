CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisini boşalttı. Ofis önünde görülen taşınma araçları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar gelişmeyi CHP Kurultay Davası ile ilişkilendirdi.

Ancak taşınmanın nedeni kısa sürede netleşti.

Barış Yarkadaş: "Sadece 400 metre ilerideki yeni ofise taşınıyor"

Gazeteci Barış Yarkadaş, taşınma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara açıklık getirdi:

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, satış işlemi bir süre önce gerçekleşen ve ofis olarak kullandığı binadan taşınıyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi yine aynı mahallede, yaklaşık 400 metre ilerideki yeni bir ofise geçiyor.”

Yarkadaş ayrıca, bina sahibinin ofisi bir kooperatife sattığını, bu nedenle tahliye kararının alındığını belirtti.

“Bina satıldı, Kılıçdaroğlu istediği zaman boşaltabilir”

Yarkadaş’ın aktardığına göre, binanın eski sahibi satıştan önce Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi ve “Yeni alıcı da sizin istediğiniz zaman çıkmanızı kabul etti” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir süre ertelediği taşınmayı bu hafta tamamladı.

Taşınmanın ardından Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarını yeni ofisinde sürdüreceği öğrenildi.

Murat Çelik’in paylaşımı tartışma yarattı

Gazeteci Murat Çelik de taşınma görüntülerini paylaşarak “Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin sonu geldi” ifadelerini kullandı.

Ancak kısa süre sonra Yarkadaş’ın açıklamaları, taşınmanın tamamen mülkiyet değişikliği kaynaklı olduğunu ortaya koydu.