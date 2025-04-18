Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Ata Caddesi’ne paralel Amber Sokak’taki esnafla bir araya geldi. Esnaflarla kahvaltı yaparak talepleri dinleyen Yiğit, bölgedeki hizmetlerle ilgili yapılan çalışmaları aktardı ve dayanışma mesajı verdi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçede doğup büyüyen biri olarak her zaman esnafla iç içe olduğunu ifade etti. Yiğit, "Burası Balçova’nın kalbi. Beni burada ağırladığınız için teşekkür ederim" dedi. Esnafla yaptığı görüşmelerde, Balçova’nın sorunlarına duyarsız kalmayacaklarını belirtti.

Ekonomik zorluklar ve yerel yönetimlerin çabaları

Başkan Yiğit, Türkiye’de yaşanan ekonomik zorlukları ve yerel yönetimlerin karşılaştığı mali sıkıntıları dile getirdi. Bu zorluklara rağmen Balçova Belediyesi'nin mali yapısını düzeltmek için büyük çaba harcadıklarını vurguladı.

Yeni araçlar ve hizmetlerin güçlendirilmesi

Yiğit, belediyenin araç filosunu güçlendirdiğini belirtti. "Zorluklara rağmen 2 çöp kamyonu, 2 damperli kamyon, 2 kamyonet ve 1 kepçe satın aldık. 15 Mayıs’ta araçlar teslim alınacak" diye ekledi. Yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

Bilimsel verilerle kamuoyu araştırmaları

Yiğit, kamuoyu araştırmaları yaparak vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. "Hemşerilerimizin beklentilerini, memnun oldukları ve eksik buldukları hizmetleri öğrenmeye çalışıyoruz" diyen Yiğit, esnafa şu sözlerle seslendi:

"Şunu bilmenizi isterim ki sizlere mahcup olmamak için var gücümüzle çalışacağız."

Dayanışma mesajı

Yiğit, esnafa yönelik teşekkür ederek, "Umarım önümüzdeki 4 yılda çok daha güzel işler yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Bana sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi.