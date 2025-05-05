05 Mayıs Pazartesi günü Kasımpaşa ile Trabzonspor karşılaşıyor. Süper Lig maçı saat 20:00'de başlayacak, Bein Sports 1 ekranlarından şifreli yayınlanacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Maç, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, saat 20:00'de oynanacak. Mücadele, üst sıralar için kritik puanlar taşıyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler, Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasını Bein Sports 1 üzerinden canlı takip edebilecek. Yayın, yalnızca abonelik sistemiyle erişilebilen şifreli bir yayın olacak.

Yayıncı Platform Kanal Frekans / Erişim Yayın Türü Başlama Saati Bein Sports 1 Digiturk 77 Kablo TV 232 Türksat uydusu & dijital Şifreli 20:00

Bein Sports 1 yayını yalnızca abonelik sahibi kullanıcılar tarafından izlenebilir.

Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 20:00

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın iç saha stadı olan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul'da gerçekleşecek mücadelede her iki takım da üç puan hedefliyor.

Maç yayını, şifreli yayın yapan Bein Sports 1 ekranlarında olacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, platforma aktif aboneliği bulunması gerekmektedir.