Denizli'nin Kale ilçesinde üretilen zeytin ve zeytinyağları, bölgenin önemli ekonomik değerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakçı, bu yıl zeytinyağı üretiminin 2 bin 100 ton civarında olduğunu ancak üreticilerin yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını açıkladı.

Zeytinyağı fiyatları geçen yıldan yarıya düştü

Çakmakçı, zeytinyağı fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, bu durumu üreticiler için büyük bir mağduriyet olarak nitelendirdi. Geçen yıl 300 TL civarında olan zeytinyağı fiyatlarının şu an 150-160 TL arasında işlem gördüğünü ifade etti. Aynı dönemde işçilik ve gübre fiyatlarının ise yüzde 100 oranında arttığını söyledi.

Sürdürülebilir tarım için destek artmalı

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sürdürülebilir tarım için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çakmakçı, tarım politikalarının istikrarlı ve uzun vadeli bir vizyonla şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Çakmakçı, "Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin emeği karşılık bulmalı, tüketici adil fiyatlarla ürüne ulaşabilmeli ve ihracat artırılmalı" dedi.

Üretici mağdur, destek şart

Kale ilçesinin 750 bin zeytin ağacından yılda ortalama 2 bin 100 ton zeytinyağı üretmesine rağmen, artan maliyetler ve fiyatlardaki düşüşün üreticileri mağdur ettiğine dikkat çeken Çakmakçı, zeytinyağı ve sofralık zeytine kilogram başı destek verilmesi gerektiğini belirtti.