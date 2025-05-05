Türkiye’nin öncü estetik ve plastik cerrahi sağlık grubu Esteworld, geliştirdiği ‘Micro Brow Implant’ kaş ekim tekniğini Altunizade Cerrahi Kompleksinde düzenlediği özel bir lansmanla tanıttı. Estetik dünyasına yepyeni bir soluk getiren bu teknik, cemiyet ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Esteworld Medikal Direktörü ve CEO’su Dr. Burak Tuncer, kaş ekiminde devrim niteliği taşıyan bu yenilikçi uygulamayı detaylarıyla anlattı. Moderatörlüğünü Demet Şener’in üstlendiği organizasyonda, doğallığın önemi ve mikro dokunuşların yüz ifadesine etkisi konuşuldu.

“Kaşlar, Yüzümüzün İmzasıdır”

Dr. Burak Tuncer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İfademizi, enerjimizi ve gençliğimizi yansıtan kaşlarımız, estetik görünümün en kritik unsurlarından biri. Micro Brow Implant tekniğiyle doğallığı ve kalıcılığı bir arada sunuyoruz. Sadece 3 ülkede uygulanan bu yöntemi Türkiye’ye kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hastalarımız işlem sonrası 10. günlerinde doğal görünüme kavuşuyor ve ömür boyu kalıcı sonuçlar elde ediyor.”

Dr. Burak Tuncer , Demet Şener

Demet Şener, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kaşlarımızın güzelliği, bakışlarımızın anlamını ortaya çıkarıyor. Her sabah aynaya baktığınızda görmek istediğiniz yüzle karşılaşmak çok değerli. Burak Hocamızdan dinlediğimiz bu teknik, doğallığı koruyarak estetik görünümü güçlendiriyor.”

Etkinlikte ayrıca, yalnızca 10 gün önce Micro Brow Implant uygulanan Esteworld danışanı Esra Çimen Özdemir de yer aldı. Daha önceki kaş problemlerini ve sürekli boyama ihtiyacını anlatan Esra Çimen Özdemir: “Artık kendi kaşlarımı taşıyorum ve bu bana büyük bir özgüven kazandırdı.” dedi. Doğal sonucu yakından inceleyen Demet Şener ise uygulamayı çok beğendiğini belirtti. Lansmana katılan davetliler arasında Arzu Özal, Aslı–Volkan Özdemir, Demet Mutaf, Sinem Sancaktar, Songül Başar, Seren Fosforoğlu, Almula Merter, Rabia Polat, Sevda Akgüç ve Sima–Bahar Çelik gibi tanınmış isimler yer aldı.

Arzu Özal

Demet Mutaf

Aslı-Volkan Özdemir

Rabia Polat

Sima-Bahar Çelik

Sinem Sancaktar

Sevda Akgüç

Seren Fosforoğlu , Almula Merter