Olay, dün gece saatlerinde Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Ayhan Kabuk ile uyuşturucu bağımlısı oğlu Ozan Kabuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Ayhan Kabuk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ozan Kabuk'un cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Baba Ayhan Kabuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna sevk edildi ve adliyeye gönderileceği bildirildi.

Olayın arka planında, Ayhan Kabuk'un oğlunu uyuşturucu alışkanlıklarından uzaklaştırmak amacıyla İstanbul'dan Taşköprü'deki köy evine getirdiği öğrenildi. Tartışmanın sebebi ise henüz netlik kazanmış değil.