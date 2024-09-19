Zonguldak'ta bir apartmanda elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Üniversite Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede daireyi sararken, dumanlar binanın merdiven boşluğuna kadar yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen acil hizmetlere bildirdi.

İki Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Yangın yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, hızla müdahale etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Azerbaycanlı öğrenciler M.M. ve S.İ.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ardından onları Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.