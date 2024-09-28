Manisa’nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Tolga Elmas (30) hayatını kaybetti. Olay, Y.Y. yönetimindeki kamyonet ile emniyet şeridinden giden Elmas’ın kullandığı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, sabah saatlerinde, İzmir istikametine ilerleyen 35 BTY 303 plakalı kamyonetin, emniyet şeridinden geçen 45 ACT 469 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Elmas ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berber esnafı olduğu öğrenilen Tolga Elmas’ın ölümü, ailesi ve arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Elmas, Salihli’deki çevresi tarafından sevilen bir bireydi ve yaşamını yitirmesi, bölgedeki esnafları ve vatandaşları derinden etkiledi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni ve kazanın ayrıntıları üzerinde araştırmalar devam ediyor. Trafik kazalarının önlenmesi adına yetkililerin alacağı önlemler, gündemdeki yerini koruyor.