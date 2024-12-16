Kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Buna göre kredi kartı limitleri artık yurttaşların aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.

Dünya gazetesinin haberine göre yeni yılın başlangıcıyla birlikte Türkiye'de kredi kartı limitlerine dair önemli bir değişiklik yapılacak. 1 Ocak 2025 tarihinde devreye girecek olan düzenleme ile kredi kartı limitleri, artık kişilerin gelirine göre belirlenecek. Bankalar, müşterilerinin aylık gelirlerine bakarak kredi kartı limitlerini belirleyecek. Bu sistem, gelire dayalı limitlendirme yaparak borçlanma riskini azaltmayı hedefliyor.

Hedef: Borçlanma riskini azaltmak

Mevcut kredi kartı limiti belirleme yönteminde bankalar, kişilerin gelirine bakmaksızın daha yüksek limitler sunabiliyordu. Bu durum, bireylerin finansal anlamda aşırı borçlanmasına yol açabiliyor ve ekonomik dengeleri zorlayabiliyordu. Yeni düzenleme, yüksek limitlerin borçlanma riskini artırmasını engelleyerek, finansal istikrarı korumayı amaçlıyor. Böylece, limitlerin vatandaşların gerçek ödeme gücüne uygun hale gelmesi sağlanacak.

Bakan Şimşek’ten kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyi destekleyecek bir işbirliği yapacaklarını ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak bir ekip kuracaklarını duyurdu. Bu ekip bankaların kredi kartı limitlerini daha uygun bir şekilde belirlemelerini sağlayacak.