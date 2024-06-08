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S.M'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü ve beraberindeki N.C.Ç'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.M'nin uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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