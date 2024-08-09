TBMM'de sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Dğeişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesiyle Niğde ve Altındağ'daki köpek katliamlarına karşın İzmir'den haykıran Yaşatacağız Platformu, "Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın yüzde 85’i katliam yasanızı reddediyor" dedi.

Haber Ekspres'ten Turgay Kılıç'ın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğun oylarıyla Hayvanları Koruma Kanununda Dğeişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek sokaktaki hayvanların toplatılarak barınaklara götürülmesi ve yasadaki süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin öldürülmesi kabul edilmişti. Bu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen bir haftada Niğde ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde köpeklerin katliam haberi Türkiye'nin gündemine oturdu, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hayvanlar için ağladılar

İzmirli hayvanseverler, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak ellerindeki pankart, döviz ve sloganlarla Türkan Saylan kültür Merkezi'ne kadar yürüdü, tepkilerini haykırdı. Sloganlar atıldığında bazı hayvanseverler ise katledilen köpekler için gözyaşı döktü. Türkan Saylan'da bir araya gelen Yaşatacağız Platformu üyeleri, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Niğde ve Altındağ’dan kamuoyuna yansıyan köpek katliamı görüntülerine karşın haykırdı.

Yaşam Hakkı Savunucuları üyesi Pınar Alp Asil, gerçekleştirdiği açıklamada "Niğde ve Altındağ'daki katliam görünrüleri, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Ayakları bağlanmış, parçalanmış, kafalarına poşetler geçirilerek öldürülmüş ve ölüm çukurlarına atılmış hayvanların görüntüsü, bu yasayla amaçladıklarının sadece küçük bir provası. Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın %85’i katliam yasanızı reddediyor. Aldığınız talimatlarla istediğiniz kadar evcilik oynayın, el kaldırıp indirerek hayvanların katlini oylayın, yasa diye sokaktaki hayvanlara reva gördüğünüz, bizlere dayattığınız bu vahşetin hiçbir meşruluğu yok! Yasal olan her şey meşru değildir!" dedi.

'Yasayı çekmek zorunda kalacaksınız'

Asil, "Bu yasayı eninde sonunda, ya şimdi ya da yarın geri çekmek zorunda kalacaksınız! Katliamlarınız, işkenceleriniz gizli kalır sanmayın. Bakın biz buradayız. Sokakta yaşayan dostlarımızın yanında, sizlerin karşısındayız. Ve bilin ki dünden daha kalabalığız, daha kararlıyız! Adına ne derseniz deyin halk katliam peşinde olduğunuzu biliyor. İşkence edip ölüme terk ettiğiniz, boğduğunuz, parçaladığınız, canlı canlı gömdüğünüz hayvanların haberini alan halk evinde oturup olanı biteni seyreder sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz! Kanlı ellerinizin gölgesinin düştüğü her bir hayvanın yanında yaşam hakkını savunan halkı, direnişi, dayanışmayı bulacaksınız! Her teşebbüsünüzde büyüyen öfkemizi ensenizde hissedeceksiniz!" şeklinde konuştu.