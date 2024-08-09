KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmetleri ve bilimsel araştırma-geliştirme sektörlerindeki işletmelerin iş geliştirme desteği alabileceği vurgulandı. Girişimciler, bu destek kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek alabiliyor ve destek oranı yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda.

Toplantıda, özellikle imalat ve teknolojik hizmetler alanında faaliyet gösteren firmalar için sağlanan bu desteklerin, işletmelerin büyüme ve inovasyon süreçlerini hızlandıracağı ifade edildi. Katılımcılar, KOSGEB’in sunduğu bu büyük fırsatlar hakkında detaylı bilgi edindi.

Gelecek vaadeden girişimler destekleniyor

Girişimcilere sağlanan yüksek destek oranları, yeni projeler ve inovatif girişimler için büyük bir itici güç olabilir mi? Bu sorunun cevabı, girişimcilerin yeni fırsatları nasıl değerlendireceğinde gizli.