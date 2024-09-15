Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si gerçekleştirilen Kavacık Üzüm Festivali, unutulmaz anlara sahne oldu. Türk Halk Müziği’nin efsanevi sanatçısı Belkıs Akkale, festival kapsamında sahne alarak yüzlerce hayranıyla buluştu. Sanatçının “Çeşm-i Siyahım”, “Dağlar” ve “İlvanlım” gibi sevilen eserleri, festival alanını dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla söylendi.

İzleyicilere teşekkür

Akkale, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı seçilmesinden dolayı kutlayarak, kadınların yerel yönetimlerde daha fazla rol alması gerektiğini vurguladı. Katılımcıların yoğun ilgisinden memnun kalan usta sanatçı, tüm izleyicilere coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"Karabağlar'da büyük bir aile oolduk"

Etkinlikte Belkıs Akkale’ye doğa dostu bir fidan dikim sertifikası takdim eden Başkan Kınay, sanatçının türküleriyle büyüyen bir neslin temsilcisi olduğunu belirterek, “Sizlerle aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyuyorum. Karabağlar’da büyük bir aile olduk. Bu zor günlerde bize moral verdiniz, içimizi ısıttınız” dedi. Kınay, ayrıca Karabağlar’daki kooperatif çalışmalarıyla kadınların emeğinin daha çok değerleneceğini belirtti.

Anlamlı hediye

Belkıs Akkale ise kendisine sunulan fidan dikim sertifikası için büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bu benim için çok değerli bir hediye. Ödüllerimin arasında en güzel köşede yer alacak” dedi. Konser, tüm katılımcıların İzmir Marşı’nı hep birlikte seslendirmesi ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla sona erdi.