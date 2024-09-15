Turgutlu'da yeni haftada gökyüzü değişkenlik gösteriyor. İşte önümüzdeki günlerin hava tahminleri:

15 Eylül Pazar

Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 17°C, en yüksek 30°C seviyesinde olacak. Nem oranı %29 ile %92 arasında değişirken, rüzgar 15 km/sa hızla esecek.

16 Eylül Pazartesi

Hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek 30°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %22 ile %54 arasında, rüzgarın hızı 16 km/sa olacak.

17 Eylül Salı

Parçalı bulutlu havada en düşük 15°C, en yüksek 31°C sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %24 ile %68 arasında, rüzgar hızı 12 km/sa seviyelerinde olacak.

18 Eylül Çarşamba

Parçalı bulutlu bir gün daha. Sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında değişecek, nem oranı %27 ila %61 arasında olacak. Rüzgar ise 11 km/sa hızında esecek.

19 Eylül Perşembe

Yine parçalı bulutlu bir gün. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C olacak. Nem oranı %28 ile %65 arasında değişirken, rüzgar 11 km/sa hızında esecek.

Hafta boyunca sıcaklıklar 13-31°C arasında değişecek, yağışlı günlerde dikkatli olunması önerilir.