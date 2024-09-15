Turgutlu'da yeni haftada gökyüzü değişkenlik gösteriyor. İşte önümüzdeki günlerin hava tahminleri:
15 Eylül Pazar
Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 17°C, en yüksek 30°C seviyesinde olacak. Nem oranı %29 ile %92 arasında değişirken, rüzgar 15 km/sa hızla esecek.
16 Eylül Pazartesi
Hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek 30°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %22 ile %54 arasında, rüzgarın hızı 16 km/sa olacak.
17 Eylül Salı
Parçalı bulutlu havada en düşük 15°C, en yüksek 31°C sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %24 ile %68 arasında, rüzgar hızı 12 km/sa seviyelerinde olacak.
18 Eylül Çarşamba
Parçalı bulutlu bir gün daha. Sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında değişecek, nem oranı %27 ila %61 arasında olacak. Rüzgar ise 11 km/sa hızında esecek.
19 Eylül Perşembe
Yine parçalı bulutlu bir gün. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C olacak. Nem oranı %28 ile %65 arasında değişirken, rüzgar 11 km/sa hızında esecek.
Hafta boyunca sıcaklıklar 13-31°C arasında değişecek, yağışlı günlerde dikkatli olunması önerilir.