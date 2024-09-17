Dizide Deniz karakterini canlandıran Kendirci ve Efe'yi oynayan Külegeç'in buluşması, hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. İkili, yıllar sonra saçlarına ve sakallarına düşen aklarla dikkat çekti.

Eski Dostlar Yeniden Bir Arada

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kavak Yelleri dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç, yıllar sonra hasret giderdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Külegeç, "Naber Deniz" notuyla, eski dostuyla buluşmasını esprili bir dille duyurdu. Fotoğraftaki beyazlayan saçlar ve sakallar, zamanın geçtiğini gözler önüne serse de ikilinin dostluğu hâlâ güçlü.

Külegeç’in Mutlu Evliliği

Dağhan Külegeç, geçtiğimiz yıl Tuğba Aytaş ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyada da sık sık birlikte fotoğraf paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor. Külegeç’in nostaljik buluşması ise hayranlarını yıllar öncesine götürdü ve ikili, bu buluşmayla geçmişin anılarını yeniden canlandırdı.