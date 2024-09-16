2022 yılında Teknofest Türkiye Şampiyonu unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Kavaklıdere Roket Takımı, 2024 Teknofest Yarışmaları'nda da büyük bir başarıya imza attı. Takım, Roket Yarışmaları’na katılma hakkı elde ederek adını yine duyurdu.

Teknofest’teki parlak performans

Kavaklıdere Roket Takımı'nın gerçekleştirdiği roket atışları, bu prestijli yarışmada etkileyici bir performans sergiledi. Geçmiş yıllarda kazandıkları başarıları sürdürmeyi başaran takım, 824 rakip arasında ilk 80'e girerek güçlü bir ekip olduklarını bir kez daha kanıtladı. Aksaray’daki yarışmalarda elde ettikleri bu başarı, hem Kavaklıdere’yi hem de Muğla’yı gururlandırdı.