Netflix, zengin belgesel arşiviyle gerçek hikayelere dayanan sürükleyici yapımlara ev sahipliği yapıyor. İşte en çok beğenilen ve IMDb puanlarına göre öne çıkan bazı belgeseller:

1. Formula 1: Drive to Survive (IMDb: 8.5)

Formula 1 dünyasının perde arkasını gözler önüne seren bu belgesel serisi, heyecan dolu yarışlardan çok daha fazlasını sunuyor. Pilotlar, takımlar ve yarış stratejileri arasında dönen rekabeti derinlemesine anlatan yapım, Formula 1 hayranlarını ekran başına kilitliyor.

2. Johnny Depp-Amber Heard Davası (IMDb: 5.1)

Son yılların en çok konuşulan davalarından biri olan Depp ve Heard arasındaki hukuk mücadelesi, bu belgeselde detaylı bir şekilde ele alınıyor. Mahkeme salonunda yaşanan olaylar ve medya yansımaları belgeselin merkezinde yer alıyor.

3. Hitler ve Naziler

İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık dönemine ışık tutan bu belgesel, Adolf Hitler'in yükselişi ve Nazi Almanyası'nın iç yüzünü ele alıyor. Tarihe ilgi duyanlar için çarpıcı bir yapım.

4. What the Health (IMDb: 7.2)

Sağlık ve beslenme alışkanlıklarını sorgulatan bu belgesel, modern gıda endüstrisinin insan sağlığına olan etkilerini tartışıyor. Vegan beslenme, sağlık ve sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan izleyiciler için dikkat çekici bir yapım.

5. 100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırrı (IMDb: 7.9)

Dünyanın farklı köşelerinde uzun ömürlü insanların yaşadığı bölgeleri keşfeden bu belgesel, sağlıklı yaşamın sırlarını arıyor. Bu mavi bölgelerdeki insanların hayat tarzı, beslenme alışkanlıkları ve sosyal yapıları inceleniyor.

6. Pepsi, Jetim Nerede? (IMDb: 7.0)

Pepsi'nin 1990'lı yıllardaki büyük kampanyası sırasında yaşanan olayları anlatan bu belgesel, bir jet kazanan adamın şirketle yaşadığı yasal mücadeleyi konu alıyor. Eğlenceli ve şaşırtıcı bir hikaye sunuyor.

7. Harry & Meghan

Kraliyet ailesinin dikkat çeken üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşamlarını konu alan bu belgesel, onların medya ve toplumla olan ilişkilerini derinlemesine inceliyor. Kraliyet ailesi meraklıları için ilgi çekici bir yapım.