Antalya’da safari aracı kazasında yerinden çıkan tekerlek Rus turisti korkuttu. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Antalya’da safari aracı kazası korku dolu anlar yaşattı

Antalya’da yaşanan kaza, safari turuna çıkan turistlere korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, safari aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada safari aracındaki Alman turistler çeşitli yerlerinden yaralandı. Kamyonet sürücüsünün araçta bulunmaması, daha ciddi sonuçların önüne geçti.

Yerinden çıkan tekerlek Rus turisti korkuttu

Kazanın en dikkat çekici anı ise yerinden çıkan tekerlek oldu. Koparak kendi kendine hareket eden tekerlek, çevrede bulunan bir Rus turistin üzerine doğru ilerledi. Durumu fark eden turist, önünde bulunduğu deri mağazasına kaçarak saniyeler içinde hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Kazanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Kazanın ardından paylaşılan görüntüler, TikTok'ta "Hayat şaşırtır hep zaten" şarkısıyla birlikte yayımlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan video, sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler videoya, “Süper Lig’de bu kadar net açılı kamera yok” ve “Hint filmlerindeki sahneleri aratmamış” gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: HABER MERKEZİ